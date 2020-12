Un pickup Ram precipita dalla linea di montaggio in un impianto FCA

Sulle due e le quattro ruote gli incidenti sono purtroppo sempre dietro l’angolo. Un Ram 1500 TRX ne ha avuto però uno davvero assurdo, senza neppure esser mai uscito dalla fabbrica.

L’account Instagram sinister_lifestyle ha postato una foto davvero particolare, con un TRX di colore grigio metallizzato capovolto, adagiato su un fianco. Non siamo per strada ma ancora lungo una linea di assemblaggio FCA, sembra infatti che la vettura sia caduta dal sistema di trasporto interno.

Secondo un utente, che ha commentato il post, l’incidente sarebbe avvenuto presso la fabbrica Sterling Heights Assembly giusto martedì scorso, mentre una fonte anonima ha dichiarato che Ram ha intenzione di smontare il truck coinvolto. I nostri colleghi di The Drive hanno scritto sia a sinister_lifestyle che a Ram per saperne di più sulla vicenda, senza però ottenere nuovi dettagli.

Fortunatamente sembra che nell’incidente non ci sia stato alcun ferito, in caso di aggiornamenti però aggiungeremo ulteriori nuove informazioni a questo post. Certo qualcuno che aveva ordinato il truck dovrà ora aspettare un po’ di tempo in più - e per fortuna non si è trattato di uno dei 702 Limited Edition, venduti tutti in appena 3 ore a un prezzo di 92.010 dollari l’uno, quasi 75.000 euro.