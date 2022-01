Pickup si lancia a tutta velocità sulle auto in coda al semaforo: un incidente clamoroso

Bastano due parole per contestualizzare questo evento: incrocio e dashcam. Una combinazione che molto probabilmente proietta nelle nostre menti le immagini di un incidente degno di un film. Ed è proprio ciò che vedrete nel video in alto, registrato nei pressi di un incrocio della Brunswick County, in North Carolina.

Prima di tutto ci teniamo a dire che nessuno è rimasto ferito gravemente dopo questo scontro incedibile, che ha come protagonista una Toyota Tundra lanciata ad altissima velocità in mezzo alle auto incolonnate nei pressi di un semaforo. Il pickup è piombato tra le auto come una palla da bowling pronta per lo strike, ed effettivamente è riuscito a colpire tutti i birilli a forma di auto.

La registrazione inizia alcuni minuti prima di arrivare all’incrocio maledetto, dove numerose auto si sono fermate per attendere il verde. Ad un certo punto arriva un Tundra ad altissima velocità, che impattando in modo violento contro una Chevrolet Corvette (a proposito, ci sono più di 100 Corvette in attesa di essere distrutte fuori dalla fabbrica GM) è finito su due ruote continuando la sua corsa distruttiva tra le altre auto incolonnate, lasciando dietro a sé nuvole di pezzi provenienti dalle varie vetture colpite.

Dopo pochi secondi, sul posto sono arrivati i soccorsi e stando alle dichiarazioni di chi ha vissuto in prima persona questo evento, nessuno si è fatto male gravemente, anche se due persone sono state portate in ospedale per alcune medicazioni. A quanto pare il guidatore del pickup era privo di licenza di guida e guidava in uno stato alterato da droghe o alcol. Tutto è bene quel che finisce bene, ma eventi di questo tipo lasciano a bocca aperta, e ci riportano alla mente un incidente molto simile, dove una Toyota Yaris si è ribaltata sulle auto in attesa del verde.