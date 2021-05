Pickup Ford vittima di un violento fulmine in autostrada: ecco cos'è accaduto

In base a delle recenti statistiche, la possibilità di essere colpiti da un fulmine nell'arco della propria vita sembra essere pari allo 0,000065 percento. Si tratta di un dato certamente positivo, ma il fatto che al mondo ci siano più di 7,5 miliardi di persone si traduce numerosi individui "fulminati" ogni anno.

Siamo vicini al caso del conducente di un Ford F-150 che, come potreste constatare voi stessi andando a leggere il post Facebook in fondo alla pagina, ha passato un brutto quarto d'ora in mezzo alla tempesta. I vigili del fuoco della contea di Walton, in Florida, ci fanno sapere che il pickup è stato seriamente danneggiato verso le 7:30 del mattino ora locale, quando un fulmine ha colpito la superficie autostradale davanti al veicolo sollevando un detrito di grosse dimensioni, che è finito per schiantarsi proprio con il parabrezza del veicolo.

Entrambi i passeggeri sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate, ma per fortuna non sembrano versare in gravi condizioni. Nel frattempo le condizioni metereologiche dell'area sono già migliorate, anche se le forze dell'ordine invitano gli automobilisti a prestare attenzione ad eventuali detriti stradali portati sulla carreggiata dalla tempesta.



Riguardo l'elemento che ha messo a repentaglio la salute delle due persone coinvolte nell'incidente, i vigili del fuoco del posto lo hanno descritto come un oggetto dalle dimensioni di un normale piatto di portata, e probabilmente la velocità autostradale del veicolo ha fatto il resto.



Per cambiare argomento senza allontanarci dalla casa automobilistica americana, vogliamo rimandarvi all'analisi che Sandy Munro ha svolto sul Ford Mustang Mach-E: l'ingegnere è rimasto impressionato dal crossover a zero emissioni. Nel prossimo futuro la compagnia andrà poi a commercializzare anche il suo primo pickup completamente elettrico e, pura coincidenza, dovrebbe riportare il badge Lightning (fulmine in inglese). Da parte nostra non vediamo l'ora di poterlo osservare.