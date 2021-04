Un pickup Ford ha eseguito il trasloco più assurdo di sempre

I pickup sono veicoli particolarmente adatti al trasporto di oggetti pesanti e ingombranti, ma quando Ford ha sviluppato i suoi prodotti della serie F non immaginava che un esemplare sarebbe stato utilizzato in un modo così assurdo.

Come potreste notare voi stessi dando un'occhiata alla breve clip pubblicata su TikTok dall'utente lapipadelpaz, il proprietario messicano di un pickup Ford ha deciso di traslocare caricando ogni mobilia possibile non soltanto sul vano di carico posteriore del veicolo, ma su tutte le superfici a disposizione.

L'automobilista ha incastrato tonnellate di oggetti costruendo una piattaforma persino sul tetto, dove notiamo la presenza di poltrone, mobiletti, armadi, tavoli e addirittura un grosso barile di petrolio. In pratica sul pickup c'era una cucina intera con tanto di combustibile.

Dire che l'assetto complessivo sia precario sarebbe fare un eufemismo. Gran parte dell'accrocco è tenuto fermo da poche corde, e nel caso in cui una sola di queste si fosse allentata si sarebbe verificata una catastrofe. Anche se tale eventualità non dovesse verificarsi, non è difficile immaginare che l'arredo abbia comunque subito deformazioni e graffi. A ogni modo ognuno è libero di fare ciò che vuole con le proprie cose, ma mettere a repentaglio la salute degli altri utenti della strada è sempre un qualcosa da evitare.

