Il pickup elettrico Chevrolet è già stato svelato?

Di recente General Motors ha ribadito lo sviluppo di un pickup completamente elettrico, il quale sarebbe arrivato sul mercato entro un paio d'anni al massimo secondo le voci di corridoio. In molti si aspettavano che Chevy potesse cominciare a stuzzicare i fan con piccole anticipazioni, ed è proprio quello che è appena accaduto.

All'ultimo Barclays 2020 Global Automotive Conference, General Motors ha deciso di rispondere ad alcune domande inerenti il portfolio prodotti dei prossimi anni, e il brand ha oltretutto pensato di farlo piazzando in bella vista un prototipo dell'imminente pickup elettrico Chevrolet.

Ad oggi General Motors si era concentrata sulla pubblicità relativa al GMC Hummer EV (ecco l'andatura a granchio), ma sappiamo con certezza che la piattaforma sulla quale si basa l'enorme veicolo verrà utilizzata per molti altri prodotti, e tra questi ci sarà con ogni probabilità anche il pickup Chevy.

Come potete vedere dall'immagine allegata in fondo alla pagina, GM non ha fatto proprio nulla per nascondere le forme del pickup, che evidenza delle dimensioni piuttosto generose: è quasi sicuro si tratti di un esemplare modellato con l'argilla, ma allo stesso tempo potrebbe rappresentare una versione molto vicina a quella definitiva.

Secondo il Gruppo statunitense il veicolo elettrico offrirà un pacco batterie da 200 kWh, il quale porterà ad un'autonomia di oltre 650 chilometri per singola carica. Purtroppo al momento i dettagli nel merito sono scarsissimi, e non possiamo far altro che attendere novità ufficiali in tal senso:"Il pickup Chevrolet BET, che rappresenterà il primo vero pickup completamente elettrico del brand, offrirà più di 650 chilometri di autonomia per singola carica."

La strategia che punta all'elettrificazione estensiva dei propri modelli ha portato General Motors a sviluppare una gamma di motori elettrici Ultium particolarmente modulari. Con poche modifiche potranno essere inseriti in piccole berline o in enormi SUV favorendo un abbattimento dei costi in fase di costruzione degli esemplari. Tra i marchi i quali godranno in misura maggiore di questa transizione ci sarà sicuramente Buick: la Electra concept rivela un design avveniristico.