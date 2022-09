Pickup distrugge la Porsche 911 GT3 di uno YouTuber: cos'è successo?

Percorrere la Tail of the Dragon con una vettura sportiva è il sogno di molti automobilisti. Si tratta di un lungo percorso ondulato composto da ben 318 curve sulle quali potersi seriamente divertire. Per qualcuno però il sogno di è trasformato in un incubo.

Come potreste notare voi stessi dando un'occhiata al video in alto, lo YouTuber Adam LZ, proprietario di una fenomenale Porsche 911 GT3 che sta per essere sostituita dal nuovo modello, è stato travolto da in pickup Chevrolet che ha invaso la corsia opposta per motivi sconosciuti.

L'incidente si è verificato mentre la carovana di vetture sportive si trovava presso Deals Gap, non lontano dal confine tra Carolina e Tennessee, negli USA. La 911 GT3 era la macchina incaricata di guidare lo Smokies GT Group, una comunità non profit composta da proprietari di veicoli Porsche di un certo tipo. Nessuno dei ragazzi aveva attivato la propria GoPro in quanto tutte le telecamere erano già piene di materiale dei giorni precedenti.

Questa è una bella sfortuna sia per noi, che abbiamo a disposizione riprese non propriamente ottimali, sia per l'assicurazione, la quale non può mettere le mani su prove nitide. L'unica ipotesi che possiamo sollevare riguarda l'eventualità che il conducente del pickup avesse intenzione di parcheggiare nell'area adiacente alla strada, ma questo non giustifica l'intrusione improvvisa nella corsia opposta, anche perché le Porsche non stavano viaggiando a velocità assurde.



A ogni modo non disponiamo di altre informazioni, per cui chiudiamo con una macchina che invece può raggiungere velocità assurde in pochi istanti: ecco una Porsche 928 da 3.000 cavalli di potenza.