Pickup corre per chilometri con materasso tra le ruote: conducente non se ne accorge!

Dopo avere assistito al folle episodio di abuso di potere da parte di un commissario statunitense che ha corso troppo con la sua Ferrari, rimaniamo nella terra d’oltreoceano per assistere a un fenomeno decisamente più bizzarro: un pickup ha corso per chilometri con un materasso libero tra le ruote!

Il video inviato a ViralHog e caricato sull’omonimo canale YouTube ci mostra l’insolito episodio per diversi minuti: il pickup, un Chevrolet Silverado HD, a quanto pare ha corso per oltre 5 chilometri nelle strade cittadine di Austin, nel Texas, con il materasso nascosto tra l’asse anteriore e quello posteriore, trascinandolo tra curve e quartieri. Considerato che il filmato è diviso in varie clip, è sorprendente che il conducente non si sia mai accorto della presenza di questo oggetto estraneo sotto la macchina.

Su Reddit qualcuno ha aggiunto che l’autista ha manovrato il Chevy per molti più chilometri, mentre nei commenti qualcuno crede che non si tratti di un materasso. Per quanto sia difficile verificare l’entità dell’oggetto in questione e la quantità effettiva di chilometri percorsi dall’ignaro conducente del pickup, quello che a noi basta è assistere a questa bizzarra evenienza con i nostri occhi. Fortunatamente, peraltro, tutto ciò non ha provocato alcun incidente.

Sempre dagli Stati Uniti abbiamo ripreso un altro avvenimento anomalo: un vandalo ha rotto il finestrino di una Mercedes con un sasso senza accorgersi della presenza del proprietario nella stessa strada.