Pickup Chevrolet traina un rimorchio da tir con una facilità disarmante

Un vecchio adagio afferma che la necessità è la madre di tutte le invenzioni, e dal nostro canto il video in alto lo dimostra senza alcun timore di smentita. Il proprietario di un pickup Chevrolet ha collegato al veicolo un rimorchio gigantesco con un certo successo.

La breve clip è stata registrata in Texas, dove qualcuno ha avvistato un vecchio pickup Chevy mentre trainava un rimorchio di oltre quindici metri e forse varie tonnellate facendo le veci di un mezzo di trasporto pesante.

Le informazioni condivise su YouTube dal canale ViralHog non sono così approfondite da farci intendere la distanza che il veicolo ha percorso in quelle condizioni, ma è chiaro che l'area interessata, non lontano da Houston, è calcata costantemente da autoarticolati i quali trasportano in un senso o nell'altro tonnellate di merci sulla Beaumont Highway: basta dare un'occhiata su Google Maps per accorgersi della quantità di impianti di produzione, rimorchi in attesa di trasporto e veicoli industriali in marcia.

Di certo però non vedrete un pickup con un carico del genere, soprattutto per un motivo specifico: pickup simili in genere hanno una capacità di traino di circa 3 tonnellate, mentre un rimorchio come quello del video, anche se vuoto, può tranquillamente superare le 7 tonnellate.

Per restare in tema di comportamenti stradali alquanto avventurosi non possiamo non rimandarvi al proprietario di una vecchia Audi 80, che senza pensarci due volte si è infilato nella strettoia di un cantiere danneggiando la propria vettura come se non gliene importasse nulla.

In ultimo, tornando ai rimorchi per auto, vogliamo soffermarci su un camper ottimizzato per le vetture completamente elettriche: dalla California arriva il primo camper in grado di massimizzarne l'autonomia.