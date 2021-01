Pickup butta giù un palo della luce in derapata: l'esplosione è spaventosa

Dallas, una grossa città del Texas, coltiva una ambiente piuttosto vitale di gare clandestine, e a quanto pare l'ultimo raduno è risultato essere alquanto "elettrizzante". Il video in fondo alla pagina è chiarissimo, e il finale avrebbe potuto assumere una piega a dir poco tragica.

La clip si apre col conducente di un pickup mentre prova ad eseguire una derapata o un donut proprio nel mezzo di un incrocio, dove il traffico era stato arrestato da un nutrito gruppo di persone. Il problema è che la manovra non è stata eseguita alla perfezione, e l'automobilista ha quindi perso completamente il controllo.

La dinamica ha portato il pickup a dirigersi verso un palo della luce fino a colpirlo col retrotreno e a distruggerlo, ma la conseguenza peggiore è stata un'altra: non appena il lampione si è piegato raggiungendo il suolo si è generata una tremenda scarica elettrica dalla luminosità accecante. La gente nei paraggi si è ovviamente impaurita, per cui in molti hanno cominciato a dileguarsi immediatamente abbandonando la scena.

Dal nostro canto non dubitiamo che le forze dell'ordine si siano precipitate verso l'area interessata, e nella speranza che la faccenda si sia risolta per il verso giusto, ci teniamo a sottolineare che disastri simili sono più che evitabili. L'angolo con il quale il conducente ha approcciato l'incrocio provando a lanciare verso l'esterno il retrotreno era del tutto sbagliato, e sconsigliamo a chiunque di ripetere manovre del genere.



