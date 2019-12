Un pick-up urta una Tesla Model 3 in un lavaggio automatico: il video

Negli ultimi mesi di incidenti fra Tesla e pick-up ve ne abbiamo mostrati diversi, sia accidentali che volutamente cercati, questa volta però abbiamo un video alquanto inedito. Una Tesla Model 3 è stata infatti colpita da un truck Chevy all’interno di un lavaggio automatico.

Non è chiaro se il conducente del pick-up abbia deliberatamente urtato la berlina elettrica oppure sia stato un banale incidente, dal video si vede soltanto come la grossa vettura abbia dato un tocco di gas più del dovuto, finendo di netto sul baule posteriore della Tesla. Tesla che ha riportato danni abbastanza seri, nel senso che dall’app non è stato più possibile aprirlo, inoltre la botta ha creato delle spaccature in cui è entrata dell’acqua, che ha danneggiato i bagagli.

Un piccolo disastro insomma, raccontato in questo modo dal proprietario della Tesla: “Ho passato la notte a Prescott divertendomi con la neve, quando sono tornato nella Valley mi sono recato a un lavaggio automatico per lavare via il sale dall’auto, un pick-up però - come ho visto poi dalle immagini - ha urtato contro il bagagliaio posteriore, che non sono riuscito più ad aprire, né dall’app, né dal touchscreen o dal pulsante fisico. È entrata molta acqua che ha danneggiato i bagagli che avevo dentro, inoltre è accaduto di domenica, ho dunque dovuto aspettare il giorno successivo per portare l’auto presso l’assistenza”.