Il pick-up Rivian R1T da riferimento nel crash test dell'IIHS con la valutazione più alta

L’Insurance Institute for Highway Safety è molto severa in fatto di crash test e di recente ha inasprito ulteriormente il test degli impatti laterali. Ciò nonostante, il Rivian R1T si è sottoposto alla prova e ha portato a casa la valutazione più alta possibile, diventando uno dei veicoli più sicuri in commercio, e un riferimento nel suo segmento.

Prima dell’entrata in produzione del veicolo, Rivian aveva già svolto dei crash test in forma privata per farsi trovare all’altezza degli standard dell’IIHS ed effettivamente la scelta ha dato i suoi frutti, perché l’R1T ha ottenuto un'ottima valutazione in tutti e sei le voci che vengono valutate negli urti frontali e laterali. Inoltre sono stati da riferimento anche tutti i sistemi di prevenzione all’incidente, così come le performance dell’impianto di illuminazione di cui è dotata l’auto in ogni sua declinazione e allestimento.

In futuro verrà testato anche l’R1S, ovvero la versione chiusa del pick-up Rivian, e condividendo la struttura col modello in questione è molto probabile che riceverà una valutazione simile. Il Rivian R1T è entrato quindi in quella piccola cerchia di veicoli che sono riusciti a portare a casa l’ambito IIHS Top Safety Pick+ Award, ed è diventato il riferimento nel suo segmento, assieme al Toyota Tundra.

E a proposito di sicurezza in caso di incidente, l'IIHS ha potenziato i suoi strumenti per prepararsi all'arrivo delle auto EV più pesanti.