Sarà così il primo pick-up di Kia? Ecco un render del Tasman 2025

Kia sta sicuramente vivendo un momento di grande crescita, con vendite record un po’ in tutto il mondo. Nel 2025 è inoltre atteso il restyling dell’attuale Sportage, un best seller che potrebbe essere affiancato dal primo pick-up della compagnia: i primi render della Kia Tasman 2025.

Kia sta sicuramente lavorando per avere una gamma elettrica super versatile e affrontare nel migliore dei modi il futuro green, almeno in Europa. Dalla top di gamma EV9 guidata in anteprima poco prima del debutto commerciale arriveremo alla più compatta EV3 (sarà così la nuova Kia EV3?), per ora solo annunciata, il brand sudcoreano sta in ogni caso guardando anche ad altri segmenti - come quello dei pick-up.

Secondo le indiscrezioni, in casa Kia ci sarebbero addirittura due progetti di questo tipo in sviluppo - e quello che vedete in foto è il pick-up Tasman 2025. Perché due progetti? Perché uno avrà motorizzazioni termiche, l’altro invece sarà totalmente elettrico e costruito sulla piattaforma E-GMP (la stessa già vista su altri veicoli elettrici di Hyundai e Kia). Questo modello elettrico sarà di dimensioni leggermente maggiori rispetto al pick-up termico, pronto per fronteggiare il Ford F-150 Lightning e il Tesla Cybertryck negli Stati Uniti.

Non abbiamo nominato gli USA a caso: Kia potrebbe aver sviluppato la vettura esclusivamente per quel mercato, è inoltre molto probabile che la produzione stessa del Tasman avvenga su suolo americano. Al momento non abbiamo altre informazioni a riguardo, e non sappiamo se il modello arriverà mai in Europa (forse quello elettrico, ma ribadiamo il forse...), di certo per Kia si tratterebbe di un gran passo avanti, un debutto in un segmento sinora inesplorato dove potrebbe mettere il bastone tra le ruote a parecchi marchi storici, da Toyota a Jeep, passando ovviamente per RAM, Ford e ora anche Tesla.