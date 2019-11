Pick-up impazzisce, si schianta con auto parcheggiate e sfiora un pedone: il video

E' incredibile vedere quello di cui sono capaci alcune persone al volante. La vicenda accaduta pochi giorni fa negli Stati Uniti ha dello stupefacente: il conducente di una Nissan Frontier si è praticamente scatenato alla follia prima di essere beccato dalle autorità, ed è quasi un miracolo che nessuno ne sia uscito ferito.

Di casi particolari ne abbiamo documentati parecchi, come quello della Jeep Wrangler che "bullizza" una Tesla Model 3, o anche la storia della Model S che si anima e finisce contro un garage. Quello che vi riportiamo oggi però li batte entrambi, sia per violenza che per unicità.

Infatti il pick-up senza controllo ha praticamente accelerato senza alcun ritegno subito dopo la svolta, per finire prima contro il veicolo che ha registrato il tutto, poi in seguito colpire una BMW parcheggiata e infine proseguire la corsa come se nulla fosse.

Stando alla descrizione del video la macchina con la dashcam appartiene a un certo Markus G, l'uomo che all'inizio della ripresa portava in braccio il bambino di due anni. Per fortuna i due l'hanno scampata, ma solo per una manciata di secondi, i quali sarebbero potuti risultare fatali vista la velocità con la quale poi il pick-up ha colpito i suoi ostacoli in una nube di scintille.

Quello che è accaduto subito dopo non ci è stato possibile vederlo, ma a detta di BlackVue, canale che ha caricato il video, la Nissan avrebbe attraversato un autolavaggio per infine fermarsi in un parcheggio senza sbocchi, luogo nel quale è stata poi trovata dalla polizia.

Ancor più spaventoso è il fatto che, apparentemente, Markus e suo figlio non sono stati gli unici a trovarsi in pericolo, ma il pick-up ha mancato di pochissimo anche una donna incinta di otto mesi e tagliato bruscamente la strada a un ciclista. Il risultato? Ovviamente l'autore della mancata tragedia è stato preso in custodia dalle forze dell'ordine in modo più che immediato, e spariamo non ripeta più atti simili.