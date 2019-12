Pick-up impazzisce e ribalta una Tesla Model 3, la polizia è a caccia del conducente

In Utah è accaduto un incidente particolarmente serio, ma del quale non possiamo ancora mostrarvi le immagini perché non sono state ancora rese pubbliche. A questa mancanza proveremo a mettere una pezza in seguito, ma adesso vi spieghiamo l'accaduto.

Secondo Fox 13 Now il 14 Dicembre scorso, a Cottonwood Heights, un SUV GMC ha tentato un sorpasso parecchio spericolato, che consisteva nel superamento di una lunga fila di vetture. Il conducente del grosso veicolo non è riuscito nel suo intento e, tornando in carreggiata, ha colpito una Tesla Model 3. Quest'ultima è poi finita contro un'altra macchina alla sua destra ed entrambe sono finite fuori strada, ribaltandosi nel processo. Se i report sono accurati, sono state 5 in totale le persone coinvolte nella vicenda.

Fox 13 Now ha fatto poi sapere che le riprese di tutta la dinamica sono state catturate dalla TeslaCam della Model 3, ma le immagini non forniscono il numero di targa relativo alla GMC dell'avventato automobilista. Al momento le forze dell'ordine stanno esaminando il video con la speranza di carpirne maggiori informazioni, utili al riconoscimento e alla seguente localizzazione del SUV. Per una risoluzione più rapida delle ricerche è stato chiesto l'aiuto degli abitanti della zona, i quali dovranno cercare un GMC nero a quattro porte con danni al lato passeggero e vernice bianca della Tesla sulla portiera anteriore destra.

In attesa di aggiornamenti, constatiamo TeslaCam si è rivelata utile in tante altre occasioni. Ad esempio ha aiutato il proprietario di una Model 3 ad annullare una multa, ricevuta per la mancata attuazione dell'indicatore di direzione. In un'altra occasione è servita a catturare uno spettacolare incidente, che ha coinvolto un SUV intento ad eseguire un pessimo sorpasso.