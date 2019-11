Pick-up Ford bullizza una Tesla Model S, ma la vendetta è soddisfacente

Il proprietario di una Tesla Model S non ha potuto ricaricare la propria vettura presso un parcheggio dedicato, poiché un pick-up Ford era stato posizionato in modo totalmente sconsiderato. Il karma in questo caso ha però ripagato, infatti il grosso veicolo è stato portato via con una gru.

Nei paesi anglosassoni è chiamata "Icing" la pratica che vede automobili ad alimentazione tradizionale bloccare parcheggi dedicati alla ricarica delle EV. Spesso gli automobilisti lo fanno per mancanza di attenzione, superficialità, o per tanti altri motivi. Ma non sembra essere questo il caso infatti, come potete vedere voi stessi dall'immagine in fondo alla pagina, il gesto è apparentemente volontario.

La foto è stata scattata e caricata su Twitter dalla Polizia di Berlino, la quale ha provveduto immediatamente alla rimozione del veicolo dalla zona ad esso interdetta trattando la faccenda con un pizzico di sarcasmo, stando alla traduzione dal tedesco:"Il notro #A11 si prende cura anche dei pesi massimi: se questo grosso blu si fosse effettivamente attaccato alla colonnina di ricarica, le famiglie circostanti sarebbero rimaste senza corrente."

In alcuni Paesi è prevista una multa di circa 100€ per coloro che parcheggiano le proprie auto a combustione interna in posti ideati per vetture elettriche, chissà quanto è stato richiesto in questo caso al trasgressore in questione.

Purtroppo non si tratta dell'unico tipo di angheria che i possessori di EV devono sopportare di questi tempi. Sono infatti noti casi di "coal rolling" selvaggio perpetrati ai danni di questi ultimi e ad opera di conducenti di pick-up.