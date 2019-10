Pick-up distrugge una stazione di servizio: uno degli incidenti più stupidi di sempre

Il video in alto è piuttosto esplicativo, ma proviamo a immaginare la situazione. E' quasi l'alba nella piccola cittadina di Ortonville, Michigan. All'improvviso vi assale la fame e l'unica opzione a vostra disposizione è offerta da una stazione di servizio, che magari vi serve pure per fare rifornimento di carburante.

All'improvviso, mentre state per tornare in macchina dopo aver soddisfatto i vostri bisogni, assistete ad uno degli incidenti più bizzarri dei quali abbiate memoria. E' così o no?

Il conducente del pick-up delle riprese è stato beccato a casa propria meno di 24 ore dopo essersi schiantato a tutto gas nel negozio con la sua Ford Ranger. L'uomo, identificato durante un report di ABC12 News come un ventiquattrenne di nome William Edmonds, non aveva assolutamente nascosto le sue fattezze dopo l'incidente, avvenuto alle 2:30 di mattina dello scorso Venerdì. Secondo quanto riportato, Edmonds si era fermato per una birra, che probabilmente ha aperto e si è scolato direttamente sul posto. Inoltre, basandoci su quanto accaduto, sospettiamo non fosse la prima bevuta della notte.

E non lo diciamo soltanto per quanto ha combinato al volante secondo i testimoni, i quali hanno evidenziano la volontà dell'uomo di fare una sgommata, ruotare la vettura di 180 gradi, e andarsene. Le cose sono andate in modo molto più misero però, con un fallimento spettacolare nel suo intento, che lo ha portato a rovinare contro l'edificio sfondando la porta principale e incastrandosi all'interno di esso. Subito dopo Edmonds esce dal veicolo e prova in modo disperato a nascondere il suo crimine, tenetevi forte, staccando a forza a mani nude la targa posteriore, per poi scappare via a piedi nella notte. Peccato per lui che le telecamere fossero ovunque, e che quindi i suoi piani siano andati in fumo.

In ogni caso nessuno è rimasto ferito dalla manovra, e Edmonds al momento dell'arresto era pulito e sobrio, ma ovviamente è stato comunque accusato di guida spericolata e fuga dal luogo dell'incidente. In pratica non si è conclusa molto bene la sua serata.

Questa mattina un altro raro evento è avvenuto a Pittsburgh, città dove si è aperta una grossa voragine in strada, che ha finito per inghiottire un Autobus. A proposito di Bus, BYD ha appena presentato, tramite un video, un nuovo veicolo in grado di ricaricarsi wireless fino a 200 kW.