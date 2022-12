Pick-up carico di cemento lanciato contro un muro: IIHS pronta per le auto EV più pesanti

Sono due gli enti più importanti che operano nel settore dei crash test delle auto, e l’americana IIHS adotta crash test sempre più severi per mettere alla prova le odierne automobili: hanno inasprito il crash test laterale, ma al contempo stanno irrobustendo le loro strutture per essere pronti ai crash test di auto EV sempre più pesanti.

Negli ultimi 20 anni la strumentazione utilizzata dall’Insurance Institute for Highway Safety è rimasta la medesima e ha ricevuto soltanto piccoli accorgimenti volti ad offrire rilevazioni sempre più precise e puntuali, ma con la diffusione sempre più ampia di auto elettriche, alcune delle quali particolarmente pesanti - pare che a breve effettueranno il crash test del colossale Hummer EV - l’ente ha pensato bene di “testare” la resistenza dei propri sistemi per scoprire se è pronto a sostenere uno stress ben superiore all’ordinario.

Dunque hanno allestito un vecchio Ford F-150 e hanno caricato il cassone con del cemento, così da ottenere una massa totale di 9.500 libbre, ovvero 4,3 tonnellate. Dopodiché hanno lanciato il veicolo a 40 mph (64,3 km/h) contro il muro utilizzato per valutare gli urti frontali. Come si vede dal filmato in apertura, il risultato è stato più che positivo per il sistema di rilevamento, mentre il pick-up sembra uscito da un’esplosione.