I pick-up sono le auto più vendute negli USA: perchè? Nessuno sa spiegarlo

I pick-up sono un fenomeno tutto a stelle e strisce. Non vi è praticamente nessun'altra nazione al mondo dove tale tipo di vetture venga acquistata come oltre oceano, ma nessuno sa dare un'effettiva spiegazione a questo enorme successo.

Anche per il 2022 i pick-up a stelle e strisce sono stati in cima alle vendite annuali di vetture, e lo stesso accadrà quasi sicuramente per il 2023. Del resto durante il recente Super Bowl, oltre alla pubblicità inquietante contro Tesla, gli spot sui pick-up sono stati quelli maggiormente trasmessi, a cominciare dal commercial per il nuovo Ram 1500 REV completamente elettrico che arriverà nel 2024.

Il settore sta cercando di rivoluzionarsi con l'introduzione dei “furgoni” green, e le vendite stanno iniziando a crescere anche fra i pick-up a zero emissioni: ciò potrebbe ulteriormente ingrossare un mercato che vede nella Ford F, nello Chevy Silverado e nei Ram da sempre i grandi vincitori.

Sono anni che Ford ricorda come l'F-150 sia il “camion” più venduto d'America e del resto è difficile dare torto alla casa dell'ovale blu. Nel 2022, giusto per prendere in considerazione l'ultimo anno, sono stati ben 653mila i serie F venduti oltre oceano stando ai dati di Automotive News, mentre il secondo modello di Ford più commercializzato è stato l'Explorer con 207mila unità. Chevy ha piazzato invece 513mila Silverado, mentre il SUV Equinox ha venduto 212mila vetture. Un elenco quasi infinito che potrebbe occupare pagine del nostro sito con date e cifre, e che testimonia quanto gli americani impazziscano per queste vetture.

La domanda sorge quindi spontanea: perchè? Difficile trovare una risposta certa, si sa solo che stando a quanto spiegato da CBS News anche le donne stanno sempre più affacciandosi ai pick-up, così come i millennial, la generazione più giovane di automobilisti. E come accennato sopra, le prospettive per il 2023 non sembrano cambiare visto che, stando a JD Power, l'80 per cento dei veicoli venduti in America quest'anno saranno SUV e camion.

La questione appare particolarmente complicata da spiegare. Se infatti le Kei Cars, fenomeno relegato al solo Giappone, sono spiegabili dalle dimensioni piccole e dai bassi costi, i pcik-up appaiono l'esatto opposto: grandi, costosi ed esageratamente 'consumanti'. Perchè quindi un americano preferisce un pick-up ad esempio a una station wagon o a un SUV?

Se è vero che molti di questi mezzi vengono usati per lavoro (di fatto i "Doblò" negli States non esistono), è anche vero che molti degli americani che li acquistano li usano come auto di tutti i giorni. Come dimenticarsi poi del prezzo, visto che i 'camion' a stelle e strisce hanno una base di partenza che si aggira sui 60mila euro, ma vi sono modelli che superano agevolmente questa cifra arrivando a prezzi quasi da supercar.

Tutto sembra quindi remare contro la vendita dei pick-up che per noi europei resta una vettura quasi inconcepibile mentre in America continua a proliferare. Nessuno sa spiegarsi il perchè di questo successo clamoroso. Ma forse la realtà è più semplice di quanto pensiamo, e lo dice bene Car and Driver: "Perchè si vendono i pick-up in America? Perchè gli americani continuano ad acquistarli".