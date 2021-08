Il pick-up affonda nel lago durante la diretta tv: il video subito virale

Al mondo esistono milioni di telecamere che riprendono immagini costantemente, in ogni angolo, riprendendo le cose più assurde. Il video di oggi arriva da un canale news della ABC, che nel corso di una diretta ha visto un pick-up finire divorato dalle acque di un lago.

Un team dell’ABC News Channel 20 stava filmando un servizio al Lake Springfield in Illinois quando, appena dietro al giornalista inquadrato, un grosso GMC Sierra HD Denali ha iniziato a scendere rovinosamente verso l’acqua. Parliamo di un bestione dal costo di più di 70.000 dollari, circa 60.000 euro, divorato in pochi istanti dalle acque.

Inizialmente il giornalista non si è accorto di nulla e ha continuato a svolgere il servizio, poi però si è voltato e ha deciso di abbandonare l’inquadratura, lasciando che l’obiettivo della camera riprendesse per intero la scena. Scena che ha visto diversi uomini disperarsi per l’accaduto, costretti a guardare inermi il pick-up che affondava in modo inesorabile.

L‘auto era parcheggiata su una rampa con accesso diretto all’acqua, qualcosa però dev’essere andato storto freno di stazionamento. La vettura è stata poi ripescata, potete però immaginare in che condizioni, con gli interni zuppi e rovinati; nel frattempo il video, pubblicato sui social media, raccoglieva centinaia di migliaia di like e condivisioni. Come si suol dire, “il bello della diretta”.