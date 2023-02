Pichetto Fratin: 'Italia al lavoro affinchè auto elettriche non siano solo per i ricchi'

Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente, è tornato a parlare delle auto elettriche alla luce dell'ufficialità da parte dell'Ue allo stop a benzina e diesel dal 2035.

Intervenuto nella giornata di ieri a Cameri, comune in provincia di Novara, in conclusione del convegno "Cambiamenti in corso sul risparmio energetico", l'esponente del governo Giorgia Meloni si è detto preoccupato per quanto possa accadere al settore automotive nei prossimi anni a seguito della rivoluzione.

In ogni caso lo stesso si dice convinto che alla fine l'Unione Europea si confronterà con le case automobiliste: “L’Unione Europea – ha detto – credo non possa non avere realismo e accompagnare di conseguenza questo percorso di transizione anche in accordo con le grandi aziende dell’automotive". E ancora: “La nostra è l’area territoriale più inquinata d’Europa, come ci ricordano anche le sanzioni a cui il nostro Paese è sottoposto. E quello dell’inquinamento atmosferico è un problema serio. La sfida per risolverlo deve partire sicuramente dalla mitigazione delle emissioni, perché realisticamente non esistono altri percorsi possibili”.

Un obiettivo raggiungibile proprio grazie all'introduzione dell'auto elettrica, anche se Pichetto ha aggiunto: "di certo è un nostro obiettivo evitare che l’auto elettrica sia qualcosa di accessibile solo per i ricchi”. Quello del prezzo è un argomento che spesso e volentieri viene dibattuto, ma secondo il WSJ già entro il 2023 le auto elettriche costeranno come benzina e diesel per una serie di cambiamenti in corso sul mercato.

“Da parte nostra come governo – ha continuato Pichetto Fratin - ci spetta lavorare sul fronte delle infrastrutture, ed è di questi giorni il nostro piano per creare a nuova rete delle colonnine". Il ministro dell'ambiente ha parlato anche delle batterie, le cui materie prime non esistono nel nostro Paese: "In Italia le materie prime per produrre le batterie non le abbiamo. Il percorso futuro per l’Italia e anche per il resto d’Europa sarà quello di far diventare materie prime quelle che oggi sono materie seconde, oggetto di recupero e di riciclaggio. Non è impossibile: nei nostri telefonini il 90% dei materiali può essere riciclato. La nostra industria deve sviluppare quei filoni che ci permettono di cogliere come opportunità il cambiamento tecnologico”.