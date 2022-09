Questo piccolo van Nissan S-Cargo è in vendita: una lumaca per il vostro business

Siete alla ricerca di un van dall'aspetto divertente per il vostro business? Date un'occhiata a questo particolare Nissan S-Cargo, il cui nome ricorda in maniera abbastanza diretta la parola francese "escargot", ovvero lumaca.

Il van sembra effettivamente una lumaca e ha un aspetto alquanto inedito, che difficilmente ritroverete altrove. Se avete voglia e bisogno di apparire originali, avete trovato il cavallo su cui puntare. Certo da italiani non sarà semplice recuperarlo, visto che al momento si trova in Florida, più precisamente a Bushnell. A oggi questo simpatico veicolo conta poco meno di 129.000 km e l'attuale proprietario chiede 10.500 dollari per l'acquisto, l'equivalente di circa 10.500 euro.

Può sembrare tanto ma hey, vi portate a casa un veicolo dall'aspetto più unico che raro, da due posti e con finestrini dall'apertura manuale. Ma da quale era proviene questo veicolo? Il Nissan S-Cargo è stato prodotto dal 1989 al 1991 prima di esser mandato definitivamente in pensione anticipata, venduto soltanto sul mercato giapponese (a tal proposito ha anche la guida a destra...). Il venditore purtroppo non dice in quale anno è stato importato negli USA e con quale scopo, oppure quanti proprietari ci sono stati nel corso della sua vita, sembra però che il libretto con il registro della manutenzione sia al suo posto. Pensateci...



Se invece volete essere green, potete prendere spunto dalle nuove cargo-bike di Amazon.