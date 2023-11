Questo piccolo van elettrico funziona a energia solare: si chiama PUZZLE

Ai pionieri dell’auto elettrica a energia solare non è andata benissimo, abbiamo infatti assistito al fallimento di Lightyear e di Sono Motors (il sogno dell’auto elettrica a energia solare è finito?), c’è però chi continua a sviluppare interessanti prodotti fotovoltaici. Questa volta vi presentiamo il piccolo van PUZZLE.

Le cosiddette Kei Car sono famose soprattutto in Giappone e in Cina: costano poco e sono versatili, grazie alla mobilità elettrica stanno inoltre vivendo una nuova epoca d’oro. Nissan ha presentato la nuova Sakura elettrica poche settimane fa raccogliendo subito un boom di ordini (anche visto il prezzo, circa 12.000 euro al cambio), oggi invece vi mostriamo il nuovo mini van PUZZLE firmato HW ELECTRO. Si tratta di una Kei Car a uso commerciale (ci sono solo due posti a sedere) che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2025 - e non solo in Asia, anche negli Stati Uniti.

La sua particolarità? Essere dotato di pannelli solari sul tetto. Il van offre anche delle prese elettriche per connettere dispositivi di tutti i tipi, un kit di primo soccorso, delle porte USB e la connettività WiFi. Pur essendo una vettura più corta della Fiat 500e, il bagagliaio promette ben più di 180 litri, inoltre un vano nasconde un piede di porco - che potrebbe, secondo HW ELECTRO, tornare utile in situazioni di emergenza.

Purtroppo non sappiamo molto sulla scheda tecnica completa dell’auto, come detto arriverà sul mercato solo nel 2025, avremo dunque tempo di scoprire quali assi abbia nella manica questo piccolo PUZZLE. Chissà che un giorno queste Kei Car elettriche non arrivino in Europa a fare concorrenza a Citroen Ami e Fiat Topolino...