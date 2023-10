Questo piccolo motore turbo eroga 410 CV senza benzina o gasolio

Guardate bene le fotografie presenti in pagina. Ritraggono un motore da 410 CV molto particolare, non ha infatti bisogno di benzina o gasolio per funzionare: è un motore turbo a idrogeno, pensato per salvare il mondo delle competizioni.

Come ben sappiamo l’industria automotive ha scelto dove andare in futuro, verso una mobilità elettrica a batteria. Avremo sul panorama globale anche gli e-fuel e le celle a combustibile di idrogeno, anche se al momento si tratta di due alimentazioni piene di incognite e poco supportate (in Danimarca chiudono i distributori di idrogeno). Il motore di cui parliamo oggi rappresenta un’altra via percorribile: è un 2.0 dotato di normali iniettori della benzina che in realtà pompano acqua.

A svilupparlo è stata la AVL, che nel 2022 aveva ufficializzato i suoi obiettivi: creare un motore termico a idrogeno da 300 kW/402 CV e 500 Nm. Il risultato, oggi, è un propulsore da 410 CV con 500 Nm di coppia, potremmo dunque dire obiettivo raggiunto alla grande.

La massima potenza viene erogata a 6.500 giri/min, la coppia massima invece si manifesta fra i 3.000 e i 4.000 giri/min. Ricordiamo che la AVL non è sola in questa battaglia, anche Toyota ha creato un motore termico a idrogeno con cui ha percorso una gara endurance da 1.500 km. Siamo abbastanza convinti che fra e-fuel e motori termici a idrogeno il mondo delle competizioni riuscirà a salvarsi anche dopo il 2035. È giusto che le nostre città abbiano aria più pulita, allo stesso modo i circuiti meritano sound celestiali e sensazioni di guida tradizionali.