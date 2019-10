Piccolo incidente per Joaquin Phoenix a bordo della sua Tesla Model S

Il suo nome è attualmente un po' ovunque essendo il protagonista di Joker, il film del momento Todd Phillips. Joaquin Phoenix è ora sulle pagine dei giornali per un piccolo incidente avuto con la sua Tesla Model S.

Per chi non lo sapesse, è già qualche tempo che l'attore hollywoodiano è passato a una vettura elettrica di Elon Musk. Con questa però ha avuto una piccola disavventura: all'interno di un parcheggio Phoenix avrebbe perso accidentalmente il controllo dell'auto (che gli sia sfuggito il pedale dell'acceleratore e la coppia istantanea della Tesla abbia fatto il resto?) urtando un camion dei pompieri nelle vicinanze.

Nessuno nell'impatto si sarebbe ferito, giusto l'auto ha visto il frontale parzialmente rovinato e parte della fiancata destra, danni che pagherà ovviamente l'attore di tasca propria - e dopo il successo di Joker non avrà certo grosse difficoltà, possiamo immaginare. La sua assicurazione invece risarcirà i Vigili del Fuoco, che potranno così rimettere a posto il loro camion, parcheggiato al momento del piccolo impatto.

A lanciare la notizia è stato subito TMZ, sito americano non sempre affidabile, che infatti ha lasciato che il tutto si diffondesse come qualcosa di più grave ma in realtà non è accaduto nulla di clamoroso. È quasi più una notizia ricordare come Phoenix abbia una Tesla...