Il piccolo G-Wagon è in arrivo: arriva la conferma ufficiale di Mercedes

Sembra sia prevista una versione compatta del Mercedes Classe G, almeno entro i prossimi anni. L'annuncio è stato fatto dal CEO dell'azienda, Ola Källenius, al Motor Show di Monaco. Questo nuovo modello, noto come "piccola G", è descritto come il "figlio o la figlia" dell'iconico Classe G e rappresenterà un'espansione della gamma.

A partire dal prossimo anno, verrà presentata anche la nuova Mercedes EQG elettrica. A partire dal 2026, è previsto anche il debutto della "piccola G", che erediterà il DNA iconico della Classe G in tutto il suo caratteristico design ormai divenuto iconico per il brand. Tuttavia, la "piccola G" avrà una piattaforma diversa rispetto alla nuova Mercedes Modular Architecture (MMA) utilizzata per altri modelli entry-level, poiché dovrà mantenere una vera anima da fuoristrada, per il momento non sono disponibili ulteriori informazioni.

Riguardo al posizionamento sul mercato, Wagener, capo design Mercedes, ha indicato che sarà situata in un segmento superiore rispetto alle auto compatte, anche se il prezzo esatto non è stato menzionato. Questo modello dovrebbe essere disponibile sia con motori a combustione interna che elettrici. La prossima EQG invece, utilizzerà una configurazione a quattro motori unica nella gamma elettrica Mercedes EQ.

Ola Källenius, ha sottolineato l'importanza di ampliare la gamma di prodotti di fascia alta e ha suggerito che ciascuno dei marchi iconici di Mercedes-Benz ha il potenziale per sviluppare line-up più complete. Il piano della casa tedesca è anche di offrire soluzioni proprietarie ai prossimi possessori di veicoli elettrici, attraverso una rete molto densa di colonnine e hub di rifornimento.

La "piccola Classe G", nella versione BEV, sarà dotata di un'architettura elettrica da 800 V, consentendo un rapido aumento dell'autonomia con un caricabatterie da 250 kW. Si prevede che avrà una varietà di opzioni di potenza, che vanno da 201 CV nella variante entry-level a trazione posteriore fino a 536 CV in un modello AMG a doppio motore.

La nuova Classe G elettrica offrirà scelte di batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) e al litio-nichel-manganese-cobalto-ossido (NMC) con diverse capacità. È anche possibile che sarà disponibile una versione ibrida leggera a combustione interna, anche se questa opzione potrebbe non essere offerta in alcuni mercati, poiché il marchio "G" mirerà in futuro a offrire performance eccezionali off-road, in un'esperienza completamente elettrica.



Mercedes ha infatti dichiarato che la corsa all'elettrico non deve essere vista come uno sprint, ma una maratona, a indicare che la transizione non la si può fare in in fretta e furia e che servirà tempo per offrire ai clienti soluzioni affidabili.