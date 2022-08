Un piccolo aeroplano si è schiantato su un'autostrada californiana: come in un film

L’aereo è considerato uno dei veicoli più sicuri ma può capitare un’avaria: in queste situazioni, se le dimensioni dell’aereo e l’abilità del pilota lo permettono, non c’è molto da fare se non tentare un atterraggio d’emergenza. Esattamente quanto successo in California, ma l’atterraggio sull’autostrada trafficata non è andato secondo i piani.

Un mese fa abbiamo visto un piccolo velivolo in avaria atterrare su una strada delle Florida facendo slalom tra le vetture, ma in questo caso il traffico era troppo per tentare questo approccio, e dopo aver posato le ruote sull’asfalto il piccolo Piper Cherokee si è girato sul fianco rompendo l’ala di sinistra e facendo uscire così tutto il carburante, che in un attimo si è incendiato mettendo a ferro e fuoco l’autostrada, mentre il l’aereo ha continuato la sua corsa a quel punto incontrollata contro il muro a lato della strada.

Fortunatamente, nessuno ha riportato danni a seguito dell’incidente, e questo è l’aspetto più importante. Il pilota Andrew Cho ha poi spiegato di aver avuto un’avaria al motore e di conseguenza il Piper ha iniziato a perdere quota, troppo velocemente per sperare di raggiungere l’aeroporto più vicino e quindi ha scelto di tentare l’atterraggio sull’Interstate, che il pilota ha definito come un forte scossone, anche se le immagini sembrano mostrare ben altro.

E restando in tema di salvataggi dell’ultimo minuto, guardate questo aereo della DHL che si è spezzato durante un atterraggio d’emergenza.