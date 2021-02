Piccolo aereo travolge una Lexus sull'interstatale: il video è assurdo

Se siete sicuri di averne viste di tutti i colori e non accettate di cambiare opinione ci spiace, ma dovete ricredervi: date un'occhiata al video in alto, perché un aereo è atterrato sull'intestatale scontrandosi con una Lexus in corsa.

In base a quanto sappiamo, lo strano evento si è verificato su un ponte in California, e per fortuna nessuno è rimasto ferito in seguito all'incidente. Il piccolo velivolo è stato costretto all'atterraggio da un malfunzionamento, e l'Interstatale 580 nei pressi dell'aeroporto di Livermore è risultata perfetta per lo scopo.

Il Mooney M20E è andato in avaria appena un attimo dopo il decollo, per cui il pilota non ha potuto far altro che cercare visivamente un punto nel quale convogliare senza troppi rischi l'inesorabile forza di gravità che avvicinava il mezzo al suolo. Il video mostra soltanto gli ultimi istanti dell'incidente, e pare che la Lexus bianca si trovasse a una certa velocità, quindi è probabile che l'automobilista non sia stato in grado di evitare l'impatto, il quale ha spinto l'aereo di traverso per alcuni metri.

Ai microfoni di KPIX, il pilota del velivolo ha affermato di aver raggiunto un'altezza di 150 metri prima di sapere di essere nei guai:"Per fortuna stiamo tutti bene. La potenza è venuta a mancare in fase di decollo."

In chiusura, giusto per restare in tema, vi consigliamo di dare un'occhiata ad altri due episodi simili. Il primo è avvenuto nella provincia del Quebec, in Canada, dove un aereo di dimensioni simili ha effettuato un atterraggio di emergenza in autostrada con grande sorpresa degli automobilisti, ma senza provocare alcun incidente. In ultimo, eccovi un altro velivolo mentre atterra su un'interstatale del Tennessee.