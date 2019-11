Questa piccola off-road "Frankenstein" ha un motore da 600 CV: il video

L'auto che vedete in questo articolo potrebbe sembrare una Jeep Wrangler a dovere, in realtà però non lo è, anche se ci somiglia moltissimo. Parliamo di una vettura totalmente custom, un vero mostriciattolo off-road creato appositamente per il divertimento.customizzata

Costruita da Dion den Braber, l'auto è una vera e propria creazione "Frankenstein", così come viene spiegato nel video che potete visionare in pagina. Raccoglie infatti parti di produttori provenienti da tutto il mondo, anche se al centro di tutto c'è un motore Mercedes-Benz OM606, un 3.0 litri inline-six installato su una miriade di automobili fra il 1993 e il 2001. Questo in particolare proviene da una Classe E, per la cronaca.

Una piccola meraviglia che possiamo ormai considerare "vintage" da ben 600 CV, aiutata da un turbo Holset e comandata da un cambio BMW con trazione integrale Xdrive. Gli assi vengono invece da una Nissan Patrol. Al di là della scheda tecnica, la parte migliore sembra essere ovviamente la guida di questo veicolo, che fra l'altro produce un suono niente male. Il progetto, durato diversi anni, è stato terminato lo scorso anno, c'è comunque sempre tempo per aggiungere qualche altro pezzo a questo splendido agglomerato di parti meccaniche su quattro ruote, creato per dominare il fango...