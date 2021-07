Questa piccola McLaren GT renderà vostro figlio il pargolo più in vista del quartiere

Le case automobilistiche specializzate nella produzione di modelli di lusso sono solite proporre spesso oggetti non propriamente in linea con il loro focus principale, e stavolta è stata McLaren a stupire il pubblico: quella visibile nella galleria di immagini in calce è la McLaren GT Ride-On che può fare felici i pargoli di tutto il mondo.

Come suggerisce il nome, si tratta di un piccolo veicolo che va in parte a replicare le forme della rapidissima GT rendendole disponibili ai bambini, che potranno salire a bordo per divertirsi in giro anche grazie ad una feature molto apprezzata: l'acceleratore produce effettivamente un sound degno di nota.

A quanto pare la GT Ride-On è molto più tecnologica di quanto ci si può aspettare per una macchinina elettrica, poiché il sistema di infotainment integrato può riprodurre la musica attraverso una porta USB o una SD card, in modo tale che vostro figlio possa girovagare al suo ritmo preferito. Oltretutto può essere aggiunto come optional anche uno schermo utile a mostrare video in formato MP4.

"In McLaren Automotive miriamo ad ispirare la futura generazione di appassionati di supercar. La nuova GT Ride-On permette anche ai fan più piccoli di scoprire la magia nelle nostre pionieristiche supercar." Così Hayley Robinson, manager delle divisioni Merchandise, Licensing & Partnersghips per Mclaren Automotive, si è espressa nel merito della questione.

Ovviamente il prodotto non è adatto ad ogni età, e infatti McLaren ne consiglia l'acquisto per i bambini dai tre ai sei anni. I piccoli potranno scegliere anche il colore del loro bolide, poiché si spazia dall'Amaranth Red per arrivare al Burnished Copper, all'Onyx Black, al Silica White, al Burton Blue e all'immancabile McLaren Orange.

Altra nota positiva concerne il prezzo, poiché la McLaren GT Ride-On parte dai 230 dollari (195 euro) per arrivare fino a 330 dollari (280 euro), mentre la Senna richiede 582 dollari (ecco la magnifica vetturina), la 720S si aggira sui 350 dollari e la P1 supera i 400 dollari.



Per chiudere restando in tema di piccole automobili non possiamo non mostrarvi la fenomenale Ford GT40 in scala 1:8 appena presentata da Amalgam: il modellino è stato costruito con una cura maniacale, e il prezzo non poteva che essere elevatissimo.