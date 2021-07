La piccola Citroen Ami diventa Cargo: via agli ordini da 5.100 euro

Una delle novità assolute del 2021 è sicuramente la Citroen Ami, un quadriciclo elettrico che può trasportare fino a due persone. La piccola vettura geniale francese è però disponibile anche in versione Cargo, ordinabile dal 20 luglio.

My Ami Cargo può essere una valida soluzione di trasporto urbano, a zero emissioni e con costi di gestione ridotti all’osso. Il quadriciclo francese infatti si ricarica alle normali prese a 220 V in circa 3 ore e rispetto a un veicolo a due o tre ruote può offrire ovviamente un maggiore volume di carico recuperato dal posto del passeggero - che di fatto si va a perdere.

I tecnici Citroen lo hanno pensato per trasportare la posta, pacchi, attrezzi e oggetti di varia natura, il tutto a un prezzo di lancio di 7.600 euro. Vista l’esistenza degli attuali incentivi statali, My Ami Cargo si può avere a partire da 5.731,15 euro, così come la sorella a due posti. Aggiungendo la rottamazione di un veicolo di categoria L precedente EU3, il prezzo scende a 5.108,20 euro, con IVA inclusa, assicurazione e consegna a domicilio.

Citroen vi mette a disposizione anche soluzioni di leasing: con Ecobonus si parte da 19,99 euro al mese per 35 canoni, con una prima rata di 1.988,68 euro IVA inclusa. Con rottamazione l’anticipo è più basso, appena 1.228,81 euro. Le mensilità possono però cambiare e diventare anche 24 o 48, a seconda delle vostre esigenze. Tutto questo per quanto riguarda i privati, le aziende e i clienti business possono invece sfruttare la formula di noleggio a lungo termine Free2Move Lease, con diverse combinazioni di durata e chilometraggio da 12 a 60 mesi, da 5.000 fino a 75.000 km.