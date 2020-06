La piccola e agile CityQ è disponibile al pre-ordine: ecco tutti i dettagli

Nel corso degli ultimi mesi la mobilità cittadina ha conosciuto una rivoluzione mai sperimentata in precedenza, ed è stato un tripudio di monopattini elettrici, biciclette con pedalata assistita e servizi di car sharing.

Con ogni probabilità il cambiamento è stato accelerato anche dalla pandemia di coronavirus, che costringeva, e spesso lo fa ancora, a evitare assembramenti, anche quelli portati in essere dalle calche per i mezzi pubblici come treni e autobus.

La necessità di optare quindi per mezzi piccoli e soprattutto per singoli individui, ha portato all'esplosione della micro-mobilità e di altri piccoli veicoli elettrici. Nel settore adesso si lancia anche la Car-eBike di CityQ che potete ammirare dalle quattro immagini allegate in fondo alla pagina, la quale può essere pre-ordinata proprio da oggi, con le prime consegne che dovrebbero essere effettuate a partire dall'inizio del prossimo anno.

La particolarissima Car-eBike presenta due portiere e persino un vano di carico per valigie e altri oggetti utili, con porte e finestrini che possono essere anche chiudere completamente il veicolo evitando l'ingresso dell'aria o dell'acqua in caso di temporale. Inoltre, dalle foto in calce può non sembrare, ma la Car-eBike è in grado di ospitare due adulti oppure un adulto con due bambini.

Passando alla tecnologia di alimentazione, a muoverla ci pensa un sistema software senza collegamenti meccanici, il quale interfaccia i pedali al motore elettrico da 250W che consente una velocità massima di 25 km/h in accordo con le norme europee in merito. Il peso massimale consentito è invece di 300 kg, ma dubitiamo che con una tale massa, soprattutto se rapportata alla potenza, il mezzo possa muoversi agilmente come quando trasporta soltanto una persona.

Stando ai dati ufficiali, una coppia di batterie permette alla Car-eBike di muoversi per 70-100 chilometri per singola carica: una distanza rispettabile se la si usa esclusivamente in città. Passando al prezzo, il prodotto chiede all'acquirente un totale di circa 6.000 euro e infine, se lo si vuole pre-ordinare, bisogna versare un acconto di 99 euro.

