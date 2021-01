Picasso PS-01: dalla Svizzera una supercar con motore V6 italiano

Un'autovettura svizzera non è una cosa particolarmente comune, dato che i produttori di auto del Paese alpino nella storia dei motori si contano probabilmente sulle dita di una mano. Adesso però una persona particolarmente coraggiosa ha deciso di cambiare la situazione.

Stiamo parlando di Stefano Picasso, fondatore di Picasso Automotive, e la macchina nella galleria di immagini in fondo alla pagina è la Picasso PS-01, che rappresenta il suo tentativo di rilanciare il settore in Svizzera.

Secondo la compagnia con sede a Lugano, vedremo presto il "più pazzo bolide in fibra di carbonio" che si sia mai visto, il quale sarà tra l'altro prodotto in modo assolutamente artigianale. Partendo proprio dal sesto elemento della tavola periodica, quest'ultimo comporrà una carrozzeria lunga 3,2 metri, cioè la più lunga di sempre a far uso del leggerissimo materiale. Oltretutto anche la parte posteriore del telaio verrà costruita interamente in carbonio, prendendo ispirazione ingegneristica dalle vetture LMP2: il risultato si traduce in un peso complessivo di appena 900 chilogrammi.

Riguardo la motorizzazione, la supercar sarà mossa da un rapidissimo propulsore V6 twin-turbo "delle auto italiane più famose" (Ferrari?), che andrà a produrre circa 600 cavalli di potenza. Le forme invece restano in parte ancora un mistero ma le immagini in calce, sovraesposte per permettere a parecchi dettagli di risaltare, danno un'ottima idea sulla silhouette generale della Picasso PS-01.

In attesa di ricevere aggiornamenti su uno sviluppo avviato già da molto tempo