I piani di Volkswagen per vendere più auto elettriche di Tesla

Pur essendo attiva da soli 16 anni (17 in questo 2020), Tesla ha saputo con le sue sole forze diventare il marchio elettrico più forte del mercato (negli usa il 78% delle EV è Tesla). Qualcuno però, Volkswagen per esempio, ha dei seri piani per vendere più EV di Elon Musk.

Tesla è sul mercato di massa dal 2012, anno in cui ha iniziato a commercializzare la sua berlina premium Model S. Volkswagen, nonostante qualche esperimento come la e-Golf e la e-up!, solo in questo 2020 inizierà a fare sul serio con le elettriche, inaugurando la sua famiglia ID. La ID.3 sarà la prima vettura elettrica ingegnerizzata totalmente da zero dal marchio tedesco, che in pochi anni mira a surclassare proprio Tesla.

Elon Musk ha prodotto pochi giorni fa la sua milionesima auto, dunque significa che nel mondo circolano ancora meno di 1.000.000 di Tesla. Volkswagen, che vende da sola oltre 10 milioni di veicoli l'anno, ha intenzione di costruire 1.000.000 di EV solo da qui al 2023. Entro il 2025 il marchio punta ai 3 milioni di auto 100% elettriche, grazie a 8 impianti sparsi su tutti i continenti - mentre Tesla sta ora costruendo il suo quarto impianto in totale, di cui solo tre riservati alle automobili e uno a pannelli solari e Tesla Powerwall.

Volkswagen dunque fa davvero sul serio, è il primo gruppo al mondo in quanto a investimenti nel mondo elettrico, cosa che porterà svariati modelli (almeno 6 nuove ID) sul mercato nel giro di pochi anni, mentre Tesla solo ora si appresta a rilasciare la sua quarta vettura passeggeri, la nuova Model Y. Il sorpasso di VW dunque sembra matematico guardando alle forze in campo e ai piani su carta, vedremo come cercherà di difendersi Elon Musk.