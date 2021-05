La ID.3 diventa sportiva? Nei piani Volkswagen una versione GTX

Il SUV elettrico ID.4 ha avuto l’onore di portare al debutto la nuova sigla sportiva dedicata ai veicoli elettrici di Volkswagen. Dopo la presentazione dell’ID.4 GTX, la casa di Wolfsburg ha annunciato che la prossima vettura a vantarsi del badge GTX sarà la ID.5, di fatto la versione coupé dell’ID.4.

Le specifiche tecniche ed estetiche saranno molto simili, quindi vedremo dei cerchi maggiorati e probabilmente la trazione AWD insieme ai 299 cavalli di potenza che abbiamo già apprezzato sulla ID.4 GTX. In un’intervista rilasciata ad Auto Express, Klaus Zellmer, capo del marketing Volkswagen, ha dichiarato che l’obiettivo dell’azienda è quello di spingere sempre più il nome GTX, così che possa essere affiancato a GTI e GTE, le etichette sportive dedicate alla gamma con motori termici.

Zellmer ha inoltre affermato che la casa tedesca vuole coprire il 70% delle proprie vendite con veicoli EV entro il 2030, e le idee alla base di questo obiettivo riguardano la diversificazione della gamma e la creazione di brand specifici dedicati al mondo EV, come GTX appunto.

Successivamente gli è stato chiesto se l’ampliamento della gamma sportiva comprenda anche una vettura come la ID.3 e la risposta suggerisce che una versione sportiva della compatta sarebbe in linea con il progetto pianificato da Volkswagen. Se così fosse, la ID.3 GTX avrebbe tutte le carte in regola per agevolare il raggiungimento degli obiettivi di Volkswagen, diventando di fatto la versione elettrica della Golf GTI, un modello che, da solo, ha dato tantissimo al marchio tedesco.

Restando in tema di sportive Volkswagen, la ID.3 GTX avrebbe tutte le carte in regola per agevolare il raggiungimento degli obiettivi di Volkswagen, diventando di fatto la versione elettrica della Golf GTI, un modello che, da solo, ha dato tantissimo al marchio tedesco.