I piani della FIA e della Formula 1 per il futuro: dall'aerodinamica al porpoising

La Formula 1 è uno sport in continua evoluzione, soprattutto negli ultimi anni ci sono stati diversi cambiamenti per una questione di spettacolarità. Ad ogni modo, per il futuro la competizione sta valutando insieme alla FIA diversi progetti, alcuni dei quali a partire dal prossimo anno e altri dal 2025.

Dopo il trionfo di Leclerc in Austria, la F1 torna questo week-end in Francia con il penultimo gran premio prima della pausa estiva. Nella settimana di stop a seguito del precedente GP, che ha visto la Ferrari trionfare nonostante i problemi di affidabilità, la FIA ha proposto un primo piano per ridurre il porpoising, quel fenomeno di saltellamento tanto polemizzato in questa edizione, attraverso delle soluzioni al fondo e tramite accorgimenti aereodinamici.

Parallelamente, la F1 sta anche studiando per introdurre a partire dal 2025 un nuovo sistema di aereodinamica attiva per ridurre il consumo di carburante. Non sono ancora trapelate informazioni in merito a questi studi, tuttavia la community non sembra aver accolto con moltissimo entusiasmo la proposta. Ad ogni modo, non ci resta che attendere i prossimi mesi per scoprire in quale modo la Formula 1 e la FIA intendono sviluppare la competizione in vista dei prossimi anni.

