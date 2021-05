Piaggio rivoluziona la mobilità urbana con ONE, un nuovo scooter elettrico di tendenza

Piaggio si è buttata nel mondo dell’elettrico da tempo con la Vespa, ma era arrivato il momento di proporre un modello EV totalmente nuovo, per questo è stato svelato ONE, lo scooter elettrico del marchio, che rivoluzionerà la mobilità urbana con ottime capacità dinamiche e un look di tendenza.

Si rivolge ad un pubblico giovane e per questo è stato svelato su TikTok, il social più in voga del momento e piattaforma di lancio perfetta un per veicolo di questo tipo, che vuol far riscoprire il piacere della guida su due ruote ai giovani d’oggi.

Piaggio ONE esordirà al prossimo Salone di Pechino, che si terrà il 28 maggio 2021, e metterà subito in mostra le sue qualità da riferimento: leggerezza, facilità di guida ed essenzialità, che verranno accoppiate alla rinomata qualità ed affidabilità del brand, con una ciclistica solida capace di offrire una guida semplice e divertente ma al contempo sicura in ogni situazione.

L’equipaggiamento tecnologico sarà ricco, a partire dalla strumentazione digitale a colori dotata di sensori in grado di cambiare sfondo e colori del display a seconda delle condizioni ambientali, ma anche gruppi ottici full LED e sistema di avviamento keyless.

ONE sarà uno scooter elettrico essenziale ma non privo di stile, e la qualità dei materiali e degli assemblaggi sarà di prim’ordine. Sarà uno scooter facile e leggero da guidare, grazie ad una guida comoda data garantita da una sella bassa e da una pedana piatta e spaziosa, e nel caso in cui si offra un passaggio ad un amico, questo potrà contare su sue comode pedane estraibili.

Il look sportivo è caratterizzato dalla sospensione monobraccio all’anteriore e da un forcellone posteriore dotato di elementi di rinforzo a traliccio, ma non rinuncia alla praticità, essendo l’unico e-scooter della sua categoria ad avere un comodo ed ampio vano sottosella.

Piaggio ONE verrà messo in vendita a fine giugno, e al momento non abbiamo ancora dati riguardanti il prezzo di listino, così come non conosciamo l’efficienza e le prestazioni dello scooter, che verrà proposto in due versioni, caratterizzate da diverse potenze (ciclomotore o motociclo) e diverse autonomie, entrambe spinte da un motore elettrico alimentato da batterie agli ioni di litio facilmente estraibili per la ricarica in casa o in ufficio.

