Piaggio registra numeri record nel 2022: +37% dell'utile e 'miglior risultato di sempre'

In Italia l’industria automotive e delle due ruote sta vivendo un 2002 indimenticabile: se da un lato Lamborghini ha registrato un fatturato record a inizio 2022, dall’altro è il gruppo Piaggio ha ottenuto i “migliori risultati di sempre” tra gennaio e settembre 2022 con un aumento dell’utile netto del 37,4%.

Gli ultimi dati pubblicati in merito alle performance finanziarie parlano chiaro: nei primi nove mesi dell’anno corrente Piaggio ha raggiunto ricavi pari a 1.626 milioni e un utile netto di 70,9 milioni, con un aumento delle vendite del 13,9% rispetto ai primi nove mesi del 2021, ovvero di 490.400 mezzi. La posizione finanziaria netta resta in negativo a -369,9 milioni, con un miglioramento di 10,4 milioni dalla fine del 2021.

Il gruppo ha dichiarato che questo successo è dovuto a un portfolio di marchi unici al mondo, capaci di definire il percorso di crescita costante di Piaggio anche per il finale del 2022 e i primi mesi del 2023: “Nonostante il quadro macroeconomico sia ancora molto complesso, il gruppo Piaggio ha archiviato i primi nove mesi del 2022 con i risultati migliori di sempre, in crescita a doppia cifra, spinti in particolar modo dalle ottime performance dell'area Apac (Asia e Pacifico), che riceverà un ulteriore impulso dal nuovo stabilimento produttivo che inaugureremo il prossimo mese in Indonesia”, ha dichiarato Roberto Colaninno, presidente e amministratore delegato di Piaggio.

Parlando sempre delle due ruote, ecco il nuovo ecobonus per moto e scooter 2022.