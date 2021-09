Piaggio 1, il nuovo scooter elettrico urbano fino a 85 km di autonomia

La Vespa ha sicuramente cambiato la storia della Piaggio e del design Made in Italy, e a suo modo la Vespa Elettrica ha rappresentato uno step importante per l’azienda, un nuovo capitolo. L’azienda però ha appena deciso di andare oltre e presentare il nuovo Piaggio 1 elettrico, più economico e accessibile.

Creato appositamente per essere versatile e smart nell’uso quotidiano, il Piaggio 1 arriva sul mercato pieno di tecnologia. Si attiva con il sistema keyless, la fanaleria è Full LED e la strumentazione è interamente digitale e a colori. A differenza di molti concorrenti elettrici, il suo sottosella è in grado di ospitare un casco Full Jet (volendo, c’è anche qualche modello in grado di ospitarne due di caschi, saliamo in sella al SEAT Mò eScooter 125), la sua velocità però è limitata a 45 km/h - almeno nella variante Standard.

Il Piaggio 1 infatti offre 1,2 kW di potenza e 55 km di autonomia in modalità ECO, 48 km in SPORT. Esiste però anche una versione più potente, Piaggio 1 Active, con motore da 2 kW, fino a 85 km di autonomia in ECO, 66 in SPORT. La variante standard ha una batteria da 1,4 kWh che pesa 10 kg, la Active invece una batteria da 2,3 kWh dal peso di 15 kg. Accumulatori che possono essere ricaricati a casa in circa 6 ore e sono pronti a sopportare fino a 800 cicli di ricarica completa. Anche dopo 800 cicli comunque Piaggio garantisce una capacità di almeno il 70%.

Presente a bordo anche un interessante sistema di recupero dell’energia KERS, grazie al quale è appunto possibile raggiungere gli 85 km di autonomia su Piaggio 1 Active. La frenata inoltre è assicurata da un grande freno a disco da 175 mm con comando idraulico, con la versione Active che equipaggia anche la frenata combinata CBS. Piaggio 1 costa 2.690 euro, Piaggio 1 Active invece 3.290 euro; saranno disponibili già dal mese di settembre.

Se cercate più potenza, c’è sempre la Vespa Elettrica potenziata che tocca i 70 km/h.