Il Piaggio 1 si mostra a EICMA 2021, anche in versione Active

La Vespa Elettrica è sicuramente un veicolo iconico, un punto di riferimento imprenscindibile, tuttavia non è per tutte le tasche. Per questo motivo Piaggio ha deciso di lanciare uno scooter elettrico più accessibile (lo scooter urbano Piaggio 1), smart e dinamico: abbiamo visto a EICMA 2021 il nuovo Piaggio 1 elettrico.

Disponibile in due versioni, il Piaggio 1 può arrivare a 2 kW di potenza. La versione standard, se così vogliamo chiamarla, offre una batteria da 1,4 kWh, un motore da 1,2 kW (1,34 kW di picco), 85 Nm di coppia e 45 km/h di velocità massima. Doppio il freno a disco da 175 mm, è presente inoltre il sistema keyless e un comodo schermo a colori per gestire gli aspetti principali dello scooter. Essendo un prodotto rivolto soprattutto ai giovani, al di sotto del manubrio è presente anche una porta USB.

L’autonomia WMTC è pari a 43 km, in modalità Eco però si può arrivare a 55 km. Il peso con batteria inclusa è di 85 kg. Il Piaggio 1 Active invece ha una batteria da 2,3 kWh, un motore da 2 kW (3 kW di picco), 90 Nm di coppia e 60 km/h di velocità massima. L’autonomia in questo caso arriva a 85 km in modalità Eco, mentre secondo il ciclo WMTC siamo a 66 km max. Il peso dell’Active arriva a 94 kg. Nel frattempo sempre a EICMA 2021 la Vespa Elettrica è diventata rossa.