Vi piacerebbe una Xiaomi SU7 Touring? Una sorta di Taycan Cross Turismo per tutti

Quando Xiaomi ha svelato al mondo la SU7, la prima autovettura della sua storia (ovviamente elettrica e “software driven”), sul web è scoppiato il caso: il modello non è un po’ troppo somigliante alla Porsche Taycan? Lasciamo a voi il giudizio, nel frattempo qualcuno ha già immaginato una SU7 Touring.

Dopo il lancio della Taycan nella sua prima versione, ovvero berlina, il produttore tedesco ha rilanciato con la Taycan Cross Turismo (abbiamo provato la Taycan Cross Turismo nel nord della Francia), una sport wagon dotata di un design estremamente accattivante che - per ovvi motivi - non starebbe male neppure alla SU7 di Xiaomi. Ecco dunque spuntare un rendering davvero ben fatto (firmato sugardesign_1) della SU7 Touring, immaginata in una colorazione arancio, una azzurra e una rosata, in pieno stile Porsche...

Per molti, sul web, la SU7 Touring sarebbe la Porsche Taycan Cross Turismo “per tutti”, questo perché in Cina la berlina viene venduta a un prezzo clamoroso: al cambio diretto parliamo di circa 27.000 euro di partenza, appena 2-3.000 euro in più rispetto a una più basica Citroen e-C3 europea. Ovviamente i prezzi cinesi hanno poco a che fare con i nostri, la stessa vettura nel vecchio continente potrebbe costare il doppio rispetto alla Cina, qualcuno però sta sperando che la SU7 possa essere un’auto di qualità accessibile a tutti (o comunque a una buona fetta di utenti, come la Tesla Model 3).

Considerando che la Porsche Taycan Cross Turismo parte in Italia da 118.079 euro, e che la Sport Turismo parte da 106.555 euro, per una ipotetica SU7 Touring sarebbe abbastanza semplice risultare più accessibile ed economica della sportiva elettrica tedesca, è però ancora presto per avere delle certezze - anche perché il produttore cinese non ha ancora mai nominato una variante Touring. Per qualcuno, però, l’arrivo di questa variante è solo questione di tempo

Su Ma-Fra, Trattamento 3in1 Plastiche, Pulisce, Ravviva e Protegge è uno dei più venduti di oggi.