Questo pezzo di ricambio per una Bugatti Chiron costa quanto due Ferrari

Se si possiede una Bugatti Chiron Super Sport 300+ ovviamente non si hanno problemi di portafoglio. Stiamo del resto parlando di una vettura costruita in super serie limitata e che di listino sta a 3,8 milioni di euro.

In ogni caso, fa comunque strabuzzare gli occhi il costo di un pezzo di ricambio della stessa fuoriserie di origini italiane, precisamente il frontale. A svelarlo è stato il rivenditore con sede a Las Vegas Parts4USA, specializzato in componenti per hypercar, che ha avvisato i naviganti.

Nel caso in cui doveste cambiare tutto il frontale della Chiron Super Sport 300+, con tanto di labbro inferiore e parafanghi, a quel punto dovrete spendere ben 399.999 dollari, che al cambio fanno circa 375 mila euro (ma la spedizione è inclusa). Si scende in vece a “soli” 310mila euro per lo stesso pezzo di ricambio per la Chiron in versione normale.

La Bugatti Chiron Super Sport 300+ è prodotta in 30 esemplari e una è a Londra, e rappresenta il non plus ultra delle hypercar mondiali, una vettura assolutamente ricercata da miliardari, collezionisti e amanti delle fuoriserie limited edition.

In ogni caso, il pezzo di ricambio appare scandalosamente costoso, tenendo conto che con quella cifra ci compri quasi due Ferrari Roma o eventualmente due Ferrari Portofino nuove di zecca, ma anche una Ferrari 812 Superfast che si è di recente regalato Carlos Sainz, dal costa di circa 300mila euro. Ovviamente non stiamo parlando di vetture super esclusive come la Chiron, ma in ogni caso avreste nel garage comunque una Ferrari, l'auto più bella al mondo.

Chi bazzica un po' i rivenditori di pezzi di ricambio, sa che Bugatti ha dei costi folli, e già per la vecchia Veyron si parlava di 150mila dollari per un set di ruote, ma anche di 12mila per una semplice marmitta, o 40mila per installare un nuovo turbocompressore o un nuovo serbatoio.