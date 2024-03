La Peugeot più venduta in Italia è in offerta a marzo 2024 con uno sconto di 12.299 euro

Continuiamo il nostro viaggio fra le offerte auto più interessanti per il mese di marzo 2024. Dopo avervi segnalato quella per la Renault più venduta in Italia con 5.300 euro di sconto, vogliamo ora farvi notare un'altra promo alquanto alettante, quella per la Peugeot 208.

Si tratta nel dettaglio della Peugeot più venduta in Italia in questi primi due mesi del 2024 con un totale di 5.911 immatricolazioni, settima auto più venduta in assoluto in questo primo scorcio di nuovo anno e decima a febbraio 2024. La Peugeot 208 elettrica è inoltre la sesta vettura a zero emissioni più venduta nel 2024 con 293 immatricolazioni.

Ebbene, per il mese in corso (scadenza offerta domani, 22 marzo), il Leone ha deciso di scontare in maniera importante la sua 208, in vendita da gennaio anche nella versione Ibrida 48V, in tutte le versioni disponibili, a cominciare proprio da quella a zero emissioni. Come riportato dal sito ufficiale dell'azienda, la Peugeot e-208 Active da 136 cavalli è acquistabile a 23.730 euro, quindi con uno sconto superiore ai 12mila euro rispetto al normale prezzo di listino che è di 36.029 euro. La promo prevede la rottamazione di un'auto e l'aggiunta di un incentivo statale da 5.000 euro. Un esempio di finanziamento: 35 rate da 110 euro ciascuna, 3.333 euro di anticipo e una rata finale da 18.470 euro.

La Peugeot 208 è in offerta anche nella versione promo Puretech 75 S&S Active, acquistabile a 16.820 euro invece che 20.270. In questo caso non è necessaria alcuna rottamazione e il finanziamento prevede 35 rate da 110 euro, anticipo da 3.073 euro e una rata finale da 12.516 euro.

Infine la promozione per la versione Hybrid 100 e-DCS6 Active, acquistabile a 20.520 euro anziché 23.970. Un esempio di finanziamento, 35 rate da 110 euro al mese, anticipo da 41.68 euro e una maxi rata da 15.564 euro.

Restando in casa Peugeot vi segnaliamo anche la promo per la 3008, in vendita con il 26 per cento di sconto a 30.670 euro anzichè 41.420 euro con una rata da 350 euro al mese. Chiudiamo con la 5008 BlueHDi Allure Pack, acquistabile con un taglio del 24 per cento a 33.320 euro invece che 44.070.

