Peugeot ha utilizzato i Game Boy Color e Advance per fare le diagnosi degli scooter

Lo sapevate? Anni fa, si parla dei primi anni 2000, il Game Boy veniva utilizzato da Peugeot come strumento di diagnostica per la rilevazione di anomalie. Il dispositivo veniva collegato alla centralina e un software specifico avviava la diagnostica.

Questi software erano delle vere e proprie cartucce (come quelle dei giochi) sviluppate dall'azienda Orbital, che le distribuiva alla casa madre. Questa pratica, tuttavia, non veniva fatta tanto per le auto, quanto per le moto, tra cui anche le Aprilia e le Suzuki.

In sostanza, collegando il dispositivo, veniva visualizzata la velocità (quando il mezzo veniva posizionato sui banchi di prova), la posizione esatta della manopola dell'acceleratore e la temperatura generale del motore e dei vari componenti collegati, tra cui i freni.

Così facendo, si poteva intervenire sui codici errore che i mezzi riportavano, resettare il sistema e fare alcuni aggiornamenti, che prendevano il nome di ECU. A oggi, trovare una di queste cartucce usate per le assistenze è piuttosto difficile, si è infatti creato un vero e proprio mercato di collezionisti disposti a tutto pur di mettere le mani su pezzi rari.

Tornando ai giorni nostri, e alle automobili, il nuovo Panoramic i-Cockpit di Peugeot ha vinto il Connect Car Award 2023, a proposito di tecnologia; verrà introdotto su tutti i nuovi modelli a partire dal prossimo anno. Questo nuovo sistema di infotainment sarà installato anche sulla prossima Peugeot E-5008 in uscita nel 2025.