Peugeot SPX, il concept elettrico che riporta in vita il mitico 'tubone'

Peugeot mette in mostra il suo ultimo progetto di moto elettrica. Il concept SPx reinterpreta in chiave moderna lo storico modello 103, detto anche “tubone”, (che a suo tempo riscosse un discreto successo) ora rivisto in versione elettrica.

Nel 1971, la Francia era immersa in un periodo di grande fermento sociale e culturale, segnato dalle conseguenze del Maggio '68. Peugeot si trovava in un momento di transizione tra tradizione e rivoluzione. Il Peugeot 103, emerso in quel contesto, diventò simbolo di libertà e indipendenza su due ruote, aprendo la strada a una nuova era di spostamenti personali accessibili.

Oggi, nel 2024, il progetto SPx rappresenta una reinterpretazione moderna del Peugeot 103, questa volta con un motore elettrico. Il marchio vuole riportare in vita quel senso di libertà adattandolo al contesto odierno, basato su un approccio ecologico alla mobilità e alla sostenibilità. Il progetto SPx non è solo innovativo, ma rappresenta anche una risposta elegante ed equilibrata a tali sfide, onorando il passato guardando però al futuro.

Damien Basset, Direttore Design di Peugeot Motocycles, sottolineato che "Il 103 incarna il culmine dell’evoluzione del ciclomotore. Ogni aspetto, dalla sua progettazione al suo design, passando per la sua ergonomia, era centrato sulla sua funzionalità. Per molti, rappresentava la prima moto, la loro prima esperienza di libertà. Oggi, è diventato un oggetto culto. Domani, il nostro obiettivo è di concepire nuove espressioni della libertà, preservando allo stesso tempo il semplice piacere e la modernità caratteristici del nostro marchio".

Sebbene Peugeot non abbia ancora rivelato piani concreti per la produzione in serie dell'SPx, l'interesse suscitato suggerisce la possibilità di un debutto ufficiale al prossimo Eicma alla fine dell'anno. Del resto, il settore delle due ruote sta vivendo una rinascita con un aumento significativo delle vendite a febbraio 2024, trainato principalmente dagli scooter e dalle moto. Nel primo bimestre, le nuove immatricolazioni hanno registrato un incremento del 9,97%, eccetto per i veicoli elettrici che hanno visto una flessione del 16,86%.

Se le moto pare stiano effettivamente tornando alla ribalta, il problema sorge nelle E-Bike: nel Regno Unito, e nel solo 2023, undici persone hanno perso la vita a causa di incendi causati dalle biciclette elettriche, sollevando preoccupazioni sulla loro sicurezza.

