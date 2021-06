La Peugeot RCZ R è più rara di una Ferrari 488 Pista, e può essere vostra per pochi euro

La Peugeot RCZ R destinate al Regno Unito erano soltanto 305 unità, decisamente poche se pensate che le Ferrari 488 Pista per il mercato inglese sono 547, di cui 441 stradali. Stando ai dati 2020, attualmente ci sono 271 Peugeot RCZ R, e alcune sono in vendita ad un prezzo davvero stracciato.

Infatti per portarsi a casa questa rarità servono poco meno di 18,700 euro, con cui metterete in garage una coupé che a distanza di anni ha ancora un look da far girare la testa, caratterizzato dal tetto a doppia bolla ispirato ai modelli firmati da Zagato.

L’auto si basava sul pianale della prima edizione della 308 e ne manteneva la trazione sul davanti, le sospensioni con schema MacPherson all’anteriore e barre di torsione al posteriore, così come il cruscotto, che rimaneva identico alla compatta francese.

La versione R della RCZ era quella più pepata e sportiva, che rispetto alla standard sfoggiava un assetto ribassato di 10 mm e irrigidito su entrambi gli assi, accoppiato ad angoli di camber più negativi. Le pinze dei freni erano marchiate Alcon e mordevano dischi da 380 mm, mentre in accelerazione si poteva fare affidamento sul differenziale Torsen a slittamento limitato.

Il propulsore da 1.6 litri a 4 cilindri in linea venne dotato di un blocco motore più resistente, un nuovo turbocompressore, pistoni forgiati Mahle e bielle rinforzate, per un totale di 270 CV e 330 Nm di coppia, abbastanza da raggiungere i 100 km/h in 5,9 secondi, numeri che in quegli anni la rendevano l’auto più potente del marchio Peugeot.

Quando fece il suo debutto venne spesso elogiata per le sue qualità dinamiche e motoristiche, ma purtroppo non riuscì ad imporsi sul mercato come la sua rivale Audi TT. Oggi però viene proposta ad un prezzo davvero interessante, e potrebbe essere il momento giusto per portarsela in garage.

