Peugeot, pronta una e-5008 PSE per sfidare la Tesla Model Y?

Che Stellantis abbia dichiarato una guerra commerciale a Tesla questo è chiaro fin dal momento in cui la società guidata da Carlos Tavares, e frutto della fusione tra il gruppo FCA e il grappo PSA, ha aperto i battenti, Lato Peugeot, spunta la e-5008 PSE che andrebbe a competere direttamente con la Model Y.

Al momento, il SUV "base" a 7 posti di Peugeot offre una potenza massima di 320 CV. Tuttavia, la sua piattaforma STLA Medium potrebbe consentire prestazioni ancora più elevate, fino a 390 CV. Questo solleva la domanda se Peugeot stia considerando una versione più potente del E-5008 per competere con modelli come la Tesla Model Y in versione "Performance".

Sebbene la vecchia Peugeot 5008 non abbia mai superato i 180 CV, la nuova generazione offre una gamma di motori più variegata, tra cui opzioni ibride e totalmente elettriche (ecco i contenuti base della Peugeot E-5008 Mild Hybrid), che spaziano dai 210 a 320 CV. Questo rappresenta un notevole passo avanti in termini di potenza e opzioni di propulsione nonché la voglia del marchio francese di rendere la propria offerta più variegata possibile.

La piattaforma STLA Medium di Stellantis sembra essere una base solida anche per sviluppare veicoli con prestazioni eccezionali, con la possibilità di raggiungere potenze vicine ai 400 CV, e dunque potrebbe tranquillamente essere usata anche per versioni sportive della gamma SUV di Peugeot (tra cui appunto questa prossima e-5008 PSE). Questo potrebbe mettere Peugeot in una posizione di vantaggio nel mercato dei SUV elettrici, in particolare in competizione con modelli come la Tesla Model Y.

Sia l'E-5008 che la Tesla Model Y condividono dimensioni simili e una vocazione da auto familiare. Questo li posiziona direttamente uno contro l'altro sul mercato europeo, dove entrambi cercano di attrarre famiglie e individui che cercano spazio e prestazioni in un veicolo elettrico.

Tesla Model Y Performance sembra avrà prestazioni impressionanti, con uno sprint da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi, Peugeot potrebbe avere piani per una versione più sportiva dell'E-5008 proprio per competere direttamente con Tesla. Resta da vedere se Peugeot deciderà di aumentare ulteriormente le sue ambizioni per il E-5008 o se preferirà concentrarsi su altri modelli, come l'E-3008, per raggiungere i propri obiettivi nel mercato.

