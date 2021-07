Peugeot è già proiettata verso il futuro: elettrificati quasi tutti i modelli

Per l'anno in corso Peugeot ha già affermato che la sua gamma conterrà numerosissimi modelli elettrificati, i quali conteranno per il 70 percento del totale. Il brand francese ha idee molto chiare per il futuro, e già in questo momento sembra essere sulla buona strada per raggiungere i propri obiettivi.

Entro la fine del 2023 il marchio proverà ad elettrificare l'85 percento dei modelli interni, mentre per il 2025 si proverà ad ottenere la propulsione elettrica o ibrida per la totalità delle vetture. Adesso Peugeot ha sul mercato e-208, e-2008, 308 PHEV, 308SW PHEV, 3008 PHEV, 508 PHEV, 508SW PHEV, e-PARTNER, e-EXPERT, h-EXPERT ed e-BOXER.

Le ultime arrivate sono le 308 e 308SW plug-in hybrid, che fanno uso di un pacco batterie da 12,4 kWh per garantire un range a zero emissioni ben superiore ai 50 chilometri. Oltretutto l'aggiunta di un'unità elettrica avvantaggia anche l'output complessivo, poiché alcuni modelli toccano tranquillamente i 228 cavalli di potenza.

Ecco le parole di Linda Jackson, CEO di Peugeot, nel merito della questione:"L'elettrificazione è il cuore della nostra strategia 'Power of Choice', la quale fornisce ai clienti la possibilità di scegliere tra motorizzazioni che incontrino i loro bisogno, che siano esse convenzionali od elettrificate. Gli eccellenti risultati di vendita dei nostri modelli elettrificati dimostrano che in Europa la strategia sta dando i suoi frutti. A livello internazionale, anche dove l'elettrificazione ha appena cominciato a decollare, utilizzeremo il nostro portfolio di modelli elettrificati per spiccare come brand emergente, premium e generalista. Ovunque andremo a collocarci, vogliamo essere le vere avanguardie del progresso."

Nel frattempo Stellantis ha preparato gli slogan per i vari marchi proprietari, e Peugeot ne ha trovato uno molto particolare. Oltretutto la casa del Leone non vuole soltanto conquistare i consumatori, ma anche le varie competizioni sportive: l'anno prossimo porterà l'incredibile Peugeot 9X8 a Le Mans per competere nella categoria Hypercar (LMH).