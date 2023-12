Il 2023 di Peugeot è stato alquanto elettrizzante, con gli ultimi mesi che ci hanno riservato l’arrivo della nuova 208 aggiornata su più fronti. Ora il marchio francese può andare verso le vacanze natalizie con un nuovo premio in tasca: il Peugeot Panoramic i-Cockpit ha vinto il Connected Car Award 2023.

Il premio è stato assegnato nella categoria Entertainment dai lettori di AUTO BILD e COMPUTER BILD in Germania, con i vincitori che saranno presentati nei numeri 50/23 di AUTO BILD e 1/24 di COMPUTER BILD. Per il marchio francese il nuovo Panoramic i-Cockpit rappresenta un assoluto vanto, uno strumento che promette “una guida istintiva, sicura e confortevole”. Tecnicamente parliamo di un sistema dotato di uno schermo panoramico ad alta definizione da 21 pollici che “fluttua” sopra il cruscotto, di un volante compatto e comandi configurabili individualmente che Peugeot chiama i-Toggles.

Sul lato sinistro dello schermo panoramico troviamo un quadro strumenti che visualizza tutte le informazioni relative alla guida, sul lato destro invece si trova lo schermo touch dedicato all’infotainment ma non solo, anche alla gestione del riscaldamento/condizionamento e alla navigazione.

Jérome Micheron, Direttore Prodotti PEUGEOT: "In un decennio di successi e sviluppi, con oltre 10 milioni di clienti soddisfatti, il PEUGEOT i-Cockpit non ha mai subito una tale metamorfosi, è stato davvero portato al livello successivo, per godere di una guida istintiva in tutta sicurezza e di un design spazioso per il benessere a bordo".

Per restare nel mondo Peugeot, ricordiamo che a fine novembre sono stati aperti gli ordini del nuovo Peugeot e-3008.