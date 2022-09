Peugeot Motorcycles torna in Italia: nuova gamma a EICMA 2022

Noi italiani conosciamo Peugeot soprattutto per le automobili e i veicoli commerciali, il marchio francese però ha una lunghissima tradizione di biciclette, moto e scooter, nel nostro Paese però per diversi anni il marchio ha tenuto lontane le due ruote. Ora Peugeot Motorcycles è pronta a tornare in grande stile.

Peugeot Motorcycles tornerà sul mercato italiano con una struttura aziendale rinnovata da zero, con Giovanni Notarbartolo di Furnari che ricoprirà il ruolo di Managing Director. Il nuovo direttore, entrato in Peugeot Motorcycles nel 2020 proprio per coordinare le attività sul territorio italiano e per sviluppare i mercati di Sud America e Centro America, ha l'obbiettivo di rilanciare il brand in Italia, dove la nuova mobilità elettrica sta creando grandi opportunità di crescita. Peugeot Motorcycles deve sicuramente rinnovare la sua rete distributiva, i canali di vendita e i servizi pre e post vendita.

In Italia arriverà dunque una nuova gamma di veicoli Peugeot Motorcycles, molti dei quali interamente elettrici, con l'intera line-up che sarà svelata a EICMA 2022 (EICMA 2022 accende i motori), cecando di aumentare progressivamente le quote di mercato e di sviluppare un portfolio di servizi creati appositamente attorno al cliente (nel frattempo il Peugeot E-Ludix ha avuto Novak Djokovic come testimonial).

Questo il commento di Giovanni Notarbartolo di Furnari: "Sono elettrizzato dall'idea di questa nuova ed entusiasmante sfida e non vedo l'ora di accogliere i nostri clienti a EICMA per presentare loro i nostri nuovi veicoli. Questo è un nuovo inizio, senza precedenti per il brand e un nuovo capitolo della sua storia e un'occasione di rinnovamento straordinario della presenza di Peugeot Motocycles nel mercato italiano ed europeo".