Peugeot Motorcycles condannata: il Metropolis a tre ruote troppo simile al Piaggio MP3

Avete mai provato uno scooter a tre ruote? Parliamo di modelli che sin dalla loro prima apparizione sul mercato hanno diviso pubblico e critica, pur costruendosi una discreta nicchia di appassionati. Tra i più famosi c'è sicuramente il Piaggio MP3, un modello da cui Peugeot Motorcycles ha preso un po' troppa ispirazione...

La casa francese dedicata alle due ruote ha creato il Peugeot Metropolis, un modello effettivamente alquanto simile al Piaggio MP3, con l'azienda italiana gestita da Roberto Colaninno che ha portato in tribunale Peugeot Motorcycles per sospetta violazione di brevetti. Ebbene ora sono arrivate due sentenze molto simili, una da Parigi e una da Milano, che vedono Piaggio vittoriosa.

I due tribunali hanno considerato Peugeot Motorcycles colpevole di aver utilizzato in qualche modo le tecnologie del Piaggio MP3 per la costruzione del loro veicolo a tre ruote. Per questo motivo l'azienda (ora gestita da un gruppo indiano) dovrà pagare oltralpe un risarcimento di 1.500.000 euro più ammende per violazione e spese legali. Inoltre il Tribunale di Parigi ha anche inibito la produzione, la promozione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione, l'uso e il possesso del Peugeot Metropolis (così come qualsiasi altro veicolo a tre ruote che utilizzi il medesimo sistema brevettato di Piaggio) su territorio francese.

Lo stesso avverrà in Italia, dove il Tribunale di Milano ha anche comminato 6.000 euro di penale per ogni Peugeot Metropolis venduto dopo 30 giorni rispetto all'emissione della sentenza. Peugeot Motorcycles dovrà dunque ritirare dal commercio tutti i suoi Metropolis dal territorio italiano.



Nel frattempo Piaggio guarda con favore il nuovo switch elettrico: ha di recente presentato il nuovo scooter Piaggio 1 elettrico e fondato un consorzio con Yamaha, Honda e KTM per lo swap di batterie.